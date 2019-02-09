2019-02-11T09:48:28+03:00
Общество

В феврале 2019 года между Псковом и Великим Новгородом начнет курсировать «Ласточка»

На маршруте будет работать совершенно новый электропоезд
Виталий Суриков
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На "Ласточке" из Пскова можно будет поехать как в Петрозаводск, так и в Великий Новгород.На "Ласточке" из Пскова можно будет поехать как в Петрозаводск, так и в Великий Новгород.Фото: Владимир Кольцов
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В феврале 2019 года между Псковом и Великим Новгородом начнет курсировать электропоезд «Ласточка». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщается на официальном портале администрации Новгородской области.

Маршрут соединит сразу три города: Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Электропоезд на направлении будет работать совершенно новый, «РЖД» закупила подвижной состав в 2019 году. Планируется, что «Ласточка» между городами будет ходить ежедневно.

Из Пскова в Великий Новгород можно будет попасть за пять часов. Из альтернативных вариантов есть только автобус. Но как показывает опыт, люди охотно отказываются от колесного транспорта в пользу железнодорожного. Удобно путешествовать на поезде будет и туристам.

КОНКРЕТНО

Стоимость билетов на маршруте пока что неизвестна. По традиции в поезде будут три ценовые категории билетов.

КСТАТИ

1 февраля «Ласточка» из Сакнт-Петербурга опоздала на два часа в Псков из-за поломки тепловоза (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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