Псковские спасатели рассказали о правилах спасения человека, провалившегося под лед

10 Февр. 11:17 2019-02-10T11:17:11+03:00

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Псковские спасатели напомнили жителям региона о правилах спасения человека, провалившегося под лед. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, надо действовать быстро и решительно, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Всего на спасательную операцию есть около 10 минут. После этого времени конечности человека окончательно окоченеют, а через пару минут пострадавший может потерять сознание. Поэтому каждая секунда на счету.

Если вы оказались сами в ледяной воде, то сначала стоит привлечь к себе внимание. Нужно постараться не мочить голову, иначе возрастет теплопотеря. Локтями стоит упереться в лед, постараться принять в воде горизонтальное положение и постараться забраться на лед одной ногой, затем подтянуться и аккуратно отползти от полыньи.

Если вы заметили провалившегося, то стоит найти что-нибудь, что позволит не подходить к полынье близко, но при этом поможет вытащить пострадавшего. Если вы не нашли ничего такого, то можно создать живую цепь из людей, которые держась друг за друга вытянут пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU