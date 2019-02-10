Движение «ПсковАРТ» просит администрацию Псковской области помочь с реставрацией дома Сафьянщикова

10 Февр. 12:53 2019-02-10T12:53:33+03:00

Первый этаж дома Сафьянщикова серьезно пострадал во время пожара. Фото: Ирина Жбанова.

Около двух недель назад там произошел пожар, повредивший первый этаж здания

Изменить размер текста: A A

Движение художников «ПсковАРТ» просит администрацию Псковской области помочь с реставрацией дома Сафьянщикова. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

- Псковские художники находятся в доме почти 30 лет, - заметила председатель псковского союза художников Ирина Жбанова. - По общему признанию, именно присутствие художников спасло дом от неизбежного разрушения и упадка.

Отмечается также, что за все это время здесь были реализованы десятки проектов. Дом Сафьянщикова стал особым местом культурной жизни Пскова, поэтому его восстановление так важно. Кроме того, само здание является памятником архитектуры регионального значения.

КСТАТИ

О пожаре в доме Сафьянщикова, который располагается в Пскове на Советской набережной, стало известно утром 23 января. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU