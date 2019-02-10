Жители Псковской области не могут дозвониться до перинатального центра после его переезда в новое здание

10 Февр. 17:04 2019-02-10T17:04:04+03:00

Переезд в новое здание перинатального центра происходил без отрыва от лечебного процесса, поэтому в здании может быть еще не все до конца отлажено. Фото: Владимир Кольцов

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Жители Псковской области не могут дозвониться до перинатального центра. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», соответствующая жалоба размещена на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

- Городские номера учреждения работают с перебоями, из-за проблем с линией, - заметил в публикации на сайте пскович Александр Моисеев. - Помимо того, ни одного из новых номеров нет на официальном сайте учреждения и в справочных службах и сервисах города.

Как заметил обратившийся, нет возможности ничего узнать не только у родственников молодых мам, лежащих в перинатальном центре, но также нет возможности и у медиков оперативно связаться с медицинским учреждением. Обращение направлено для рассмотрения председателем регионального комитета здравоохранения Марине Гаращенко.

КСТАТИ

Первых пациентов здание нового перинатального центра приняло сразу после новогодних праздников (подробности). Первую родившуюся в стенах нового здания девочку назвали Таисией (подробности).

КОНКРЕТНО

В Пскове прошла строительная приемка врачебно-физкультурного диспансера (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU