Жители Псковской области не могут дозвониться до перинатального центра после его переезда в новое здание
Жители Псковской области не могут дозвониться до перинатального центра. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», соответствующая жалоба размещена на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
- Городские номера учреждения работают с перебоями, из-за проблем с линией, - заметил в публикации на сайте пскович Александр Моисеев. - Помимо того, ни одного из новых номеров нет на официальном сайте учреждения и в справочных службах и сервисах города.
Как заметил обратившийся, нет возможности ничего узнать не только у родственников молодых мам, лежащих в перинатальном центре, но также нет возможности и у медиков оперативно связаться с медицинским учреждением. Обращение направлено для рассмотрения председателем регионального комитета здравоохранения Марине Гаращенко.
КСТАТИ
Первых пациентов здание нового перинатального центра приняло сразу после новогодних праздников (подробности). Первую родившуюся в стенах нового здания девочку назвали Таисией (подробности).
КОНКРЕТНО
В Пскове прошла строительная приемка врачебно-физкультурного диспансера (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU