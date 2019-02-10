2019-02-10T17:04:04+03:00
Общество

Жители Псковской области не могут дозвониться до перинатального центра после его переезда в новое здание

Медицинское учреждение работает на новом месте с начала января
Виталий Суриков
Поделиться:
Переезд в новое здание перинатального центра происходил без отрыва от лечебного процесса, поэтому в здании может быть еще не все до конца отлажено.Переезд в новое здание перинатального центра происходил без отрыва от лечебного процесса, поэтому в здании может быть еще не все до конца отлажено.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Жители Псковской области не могут дозвониться до перинатального центра. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», соответствующая жалоба размещена на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

- Городские номера учреждения работают с перебоями, из-за проблем с линией, - заметил в публикации на сайте пскович Александр Моисеев. - Помимо того, ни одного из новых номеров нет на официальном сайте учреждения и в справочных службах и сервисах города.

Как заметил обратившийся, нет возможности ничего узнать не только у родственников молодых мам, лежащих в перинатальном центре, но также нет возможности и у медиков оперативно связаться с медицинским учреждением. Обращение направлено для рассмотрения председателем регионального комитета здравоохранения Марине Гаращенко.

КСТАТИ

Первых пациентов здание нового перинатального центра приняло сразу после новогодних праздников (подробности). Первую родившуюся в стенах нового здания девочку назвали Таисией (подробности).

КОНКРЕТНО

В Пскове прошла строительная приемка врачебно-физкультурного диспансера (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста