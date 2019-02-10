В Пскове состоится благотворительный концерт «Несвятые святые»

10 Февр. 18:33 2019-02-11T02:04:42+03:00

Благотворительный концерт пройдет в Пскове 7 марта. Фото: группа "Хор Сретинского монастыря" в социальных сетях.

Все собранные средства направят на ремонт благотворительной столовой в областной столице

Изменить размер текста: A A

В Пскове пройдет благотворительный концерт «Несвятые святые». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, литературно-музыкальная композиция составлена на основе книги митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В постановке примут участие такие известные артисты, как Егор Бероев, Александр Голобородько Алексей Кузнецов, Оксана Шелест. За музыкальную составляющую будут отвечать сразу несколько коллективов: хор Сретенского монастыря под руководством регента Никона Жилы, народный ансамбль «Россия», Московский молодежный камерный оркестр с дирижером Дмитрием Дмитриенко и оркестр Псковской филармонии под руководством Николая Хондзинского.

КОНКРЕТНО

Благотворительный концерт состоится 7 марта в 19.00 на сцене Псковской филармонии. Все собранные средства направят на ремонт благотворительной столовой в Пскове.

КСТАТИ

Книга «Несвятые святые» вышла в 2011 году. В ней содержатся рассказы самого митрополита Псковского и Порховского Тихона. Общий тираж книги превысил два миллиона экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU