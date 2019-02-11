2019-02-11T10:23:33+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Гдове

К трагедии привела вредная привычка погибшего
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Жилой дом на улице Кингисеппской сгорел полностью.Жилой дом на улице Кингисеппской сгорел полностью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Гдове сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время осмотра места происшествия был сотрудники обнаружили тело хозяина дома.

- Дом располагался на улице Кингисеппской, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. – Сообщение о пожаре поступило 10 февраля около шести часов утра. На тушение направились две пожарные машины и пять спасателей.

С огонь быстро удалось локализовать и потушить. Домы выгорел по всей площади. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. После всего, когда спасатели обследовали здание, они обнаружили тело мужчины. Им оказался 80-летний хозяин дома. По предварительному заключению специалистов, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

КСТАТИ

В Пскове в этот же день в аварии пострадали три человека (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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