Пожилой мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Гдове
В Гдове сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время осмотра места происшествия был сотрудники обнаружили тело хозяина дома.
- Дом располагался на улице Кингисеппской, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. – Сообщение о пожаре поступило 10 февраля около шести часов утра. На тушение направились две пожарные машины и пять спасателей.
С огонь быстро удалось локализовать и потушить. Домы выгорел по всей площади. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. После всего, когда спасатели обследовали здание, они обнаружили тело мужчины. Им оказался 80-летний хозяин дома. По предварительному заключению специалистов, пожар начался из-за непотушенной сигареты.
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В Пскове в этот же день в аварии пострадали три человека (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU