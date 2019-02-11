Порховичу грозит год тюрьмы за кражу кофе из магазина в Пскове
В Пскове суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нескольких кражах. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, в надзорном органе поддержали государственное обвинение.
Следователям удалось доказать пять случаев кражи. Они произошли с ноября 2018 года по январь 2019 года. Мужчина даже не менял магазин и действовал, видимо, по проверенной схеме. Каждый раз он выходил из торгового зала, вынося с собой упаковку кофе. Как оказалось позже, делал он это не для собственного употребления. Кофе он перепродавал, таким образом получая прибыль. Но в один момент мужчину задержали правоохранительные органы.
Во время проведения следствия выяснилось, что за мелкие кражи мужчину уже наказывали, только в административном порядке. Теперь ему грозит реальный срок. Суд может назанчит наказание в виде одного года заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU