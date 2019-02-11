Порховичу грозит год тюрьмы за кражу кофе из магазина в Пскове

11 Февр. 10:51 2019-02-11T10:51:50+03:00

Злоумышленника уже наказывали за кражи, но он снова начал совершать мелкие преступления. Фото: Тимур ХАНОВ

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В Пскове суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нескольких кражах. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, в надзорном органе поддержали государственное обвинение.

Следователям удалось доказать пять случаев кражи. Они произошли с ноября 2018 года по январь 2019 года. Мужчина даже не менял магазин и действовал, видимо, по проверенной схеме. Каждый раз он выходил из торгового зала, вынося с собой упаковку кофе. Как оказалось позже, делал он это не для собственного употребления. Кофе он перепродавал, таким образом получая прибыль. Но в один момент мужчину задержали правоохранительные органы.

Во время проведения следствия выяснилось, что за мелкие кражи мужчину уже наказывали, только в административном порядке. Теперь ему грозит реальный срок. Суд может назанчит наказание в виде одного года заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU