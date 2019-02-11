Подозреваемый в грабеже задержан в Пскове

11 Февр. 12:35 2019-02-11T12:35:53+03:00

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В Пскове задержан мужчина, которого подозревают в грабеже. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники одного из кафе, находящегося на центральном проспекте Завеличья – Рижском, были вынуждены нажать на кнопку экстренного вызова охраны. Дело в том, что один из посетителей, заглянувший к ним на огонек, оказался, мягко сказать, человеком агрессивным. Судя по всему, выпить ему очень хотелось, а вот тратить на это свои сбережения он не планировал. А потому мужчина схватил бутылки с алкоголем с витрины и выскочил на улицу.

Прибывший через пару минут экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области нашли подозреваемого и скрутили его. Оказалось, что это 40-летний житель Пскова, а в его «послужном списке» уже имеются приводы в полицию. Он даже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Мужчину передали правоохранительным органам для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU