2019-02-11T14:10:10+03:00
Спорт

Псковский боксер отправится в Анапу на Первенство России

Вадим Иванов прошел отборочный этап в своем федеральном округе
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Команда Псковской области представила региона в Первенстве СЗФО по боксу.Команда Псковской области представила региона в Первенстве СЗФО по боксу.
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Пскович Вадим Иванов одержал победу в Первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения. Тем самым он вписал свое имя в список сборной округа для участия в финале Первенства России по боксу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, пройдут состязания в Анапе в марте этого года.

Регион на Первенстве округа представляли спортсмены из Пскова, Великих Лук и Пустошки. Всего на ринг вышли более 120 спортсменов Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми. Вадим Иванов победил в весовой категории до 63 килограммов.

Отличились и другие спортсмены региона. В категориях 60 и 54 кг серебро взяли Григорий Зубков из Пскова и Иван Колядов из Великих Лук. В категориях 66 и 63 кг бронза досталась Андрею Булаеву и Денису Пузыне из Пустошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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