В Великих Луках женщина набросилась на знакомую с ножом

11 Февр. 15:33 2019-02-11T15:33:57+03:00

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Жительнице Великих Лук грозит провести за решеткой ближайшие десять лет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, таково наказание, предусмотренное статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч.2 статьи 111 УК РФ). Даме 24 года, и у нее явно не такой уж простой характер.

На скамью подсудимых ее привела ссора со своей знакомой. Произошло все в подъезде одного из домов на Октябрьском проспекте. Молодая женщина не смогла доказать свою точку зрения и вонзила нож в грудь 38-летней оппонентки.

Пострадавшая с колото-резаным ранением была доставлена в больницу, врачам удалось спасти ей жизнь. А вот настойчивой спорщице пришлось отправиться в отдел полиции. Отпираться от совершенного ею она не стала, рассказала все в деталях, и почему спорили, и как нож в руках оказался.

ИСТОЧНИК KP.RU