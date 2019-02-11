Псковские пограничники задержали четыре грузовых автомобиля

11 Февр. 15:44 2019-02-11T15:44:46+03:00

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области передали Управлению Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям четыре грузовых автомашины с грузами на борту. Как рассказали «Космсомольской правде – Псков» в пресс-службе погрануправления, все они были задержаны при пересечении государственной границы между Россией и Белоруссией. Водители и сопровождающие не имели на руках какие-либо документы, требующиеся при перемещении товаров через границу. В одной из автомашин везли, к примеру, около 2,5 тонн грунта для комнатных растений, в списке провозимых в грузовых машинах товаров оказались также яблоки, рыба, молочная продукция.

В ведомстве отметили, что во всех случаях водители - это граждане Белоруссии. Они не смогли документально подтвердить происхождение груза, его качество и безопасность.

Сотрудникам Управления Россельхознадзора предстоит вынести решение о дальнейшей судьбе нарушителей и незаконного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU