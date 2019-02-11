Около 500 книг передал Российский книжный союз библиотекам Псковской области

11 Февр. 16:54 2019-02-11T16:54:57+03:00

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В ближайшие дни в небольшие библиотеки районов Псковской области поступят новые книги. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковской областной универсальной научной библиотеке, это дар Российского книжного союза. Всего в партии около 500 наименований литературы. В списке привезенных художественные произведения, научные очерки, монографии по истории, энциклопедии.

- Для библиотеки, тем более для районной, каждая книга - это подарок. И очень приятно, что среди книг особенно много детской литературы, - пояснила Наталья Дуброва, заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов Псковской областной библиотеки.

Поставка выполнена в рамках достигнутых договоренностей между региональными властями и Российским книжным союзом. Ранее 500 новых книг было предоставлено для комплектования фондов областной научной библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU