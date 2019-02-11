2019-02-11T19:31:24+03:00
Происшествия

Три года может провести за решеткой житель Пскова из-за грязного одеяла

Мужчина избил жену за то, что она не постирала это самое одеяло
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове Мировой суд вынесет приговор мужчине, избившему свою жену за то, что та не выстирала одеяло.В Пскове Мировой суд вынесет приговор мужчине, избившему свою жену за то, что та не выстирала одеяло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ближайшие три года своей жизни 33-летний житель Пскова может провести за решеткой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, мужчину обвиняют в избиении жены. В Мировой суд Пскова переданы материалы уголовного дела по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

В ходе следствия выяснилось, что по вине псковича в больнице оказалась его супруга. Медики диагностировали перелом восьмого ребра. Это стало результатом выяснения отношений из-за одеяла.

Как пояснили в ведомстве, мужчина перед уходом на работу попросил жену постирать одеяло. А когда вернулся, обнаружил, что его просьба не выполнена.

- Мужчина разозлился и стал предъявлять ей претензии, повышая на нее голос, - рассказали в прокуратуре.

Тогда он и набросился с кулаками на женщину. Бил ногами и руками по голове и телу. Как результат – кровоподтеки и перелом ребра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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