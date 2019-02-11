Три года может провести за решеткой житель Пскова из-за грязного одеяла

11 Февр. 19:31 2019-02-11T19:31:24+03:00

В Пскове Мировой суд вынесет приговор мужчине, избившему свою жену за то, что та не выстирала одеяло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина избил жену за то, что она не постирала это самое одеяло

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Ближайшие три года своей жизни 33-летний житель Пскова может провести за решеткой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, мужчину обвиняют в избиении жены. В Мировой суд Пскова переданы материалы уголовного дела по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

В ходе следствия выяснилось, что по вине псковича в больнице оказалась его супруга. Медики диагностировали перелом восьмого ребра. Это стало результатом выяснения отношений из-за одеяла.

Как пояснили в ведомстве, мужчина перед уходом на работу попросил жену постирать одеяло. А когда вернулся, обнаружил, что его просьба не выполнена.

- Мужчина разозлился и стал предъявлять ей претензии, повышая на нее голос, - рассказали в прокуратуре.

Тогда он и набросился с кулаками на женщину. Бил ногами и руками по голове и телу. Как результат – кровоподтеки и перелом ребра.

ИСТОЧНИК KP.RU