Три года может провести за решеткой житель Пскова из-за грязного одеяла
Ближайшие три года своей жизни 33-летний житель Пскова может провести за решеткой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, мужчину обвиняют в избиении жены. В Мировой суд Пскова переданы материалы уголовного дела по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).
В ходе следствия выяснилось, что по вине псковича в больнице оказалась его супруга. Медики диагностировали перелом восьмого ребра. Это стало результатом выяснения отношений из-за одеяла.
Как пояснили в ведомстве, мужчина перед уходом на работу попросил жену постирать одеяло. А когда вернулся, обнаружил, что его просьба не выполнена.
- Мужчина разозлился и стал предъявлять ей претензии, повышая на нее голос, - рассказали в прокуратуре.
Тогда он и набросился с кулаками на женщину. Бил ногами и руками по голове и телу. Как результат – кровоподтеки и перелом ребра.
ИСТОЧНИК KP.RU