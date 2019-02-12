2019-02-12T10:03:48+03:00
Происшествия

Псковские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого на родине за хулиганство

Теперь 36-летний мужчина не уйдет от правосудия
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковские пограничники уже дважды задерживали граждан Молдовы, находящихся в федеральном розыске.Псковские пограничники уже дважды задерживали граждан Молдовы, находящихся в федеральном розыске.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Псковские пограничники задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, злоумышленника подозревают в злостном хулиганстве с применением оружия и причинением вреда здоровью другим людям.

Задержание произошло на автомобильном пункте пропуска Бурачки. Гражданин Молдовы хотел выехать из России в Латвию. Пограничники остановили автомобиль для проверки документов. Тогда и выяснилось, что мужчину разыскивают на родине. Сопротивления при задержании иностранец не оказал. Его направили в Себеж, где он будет ждать дальнейшей участи.

В скором времени злоумышленник предстанет перед судом у себя на родине. За совершенное преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

КСТАТИ

Это уже не первый случай, когда разыскиваемые граждане Молдовы, находящиеся в федеральном розыске, пытаются выехать из России. Псковские пограничники уже задерживали мужчину, обвиняемого в пьяной езде (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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