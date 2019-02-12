Псковские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого на родине за хулиганство

12 Февр. 10:03 2019-02-12T10:03:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковские пограничники задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, злоумышленника подозревают в злостном хулиганстве с применением оружия и причинением вреда здоровью другим людям.

Задержание произошло на автомобильном пункте пропуска Бурачки. Гражданин Молдовы хотел выехать из России в Латвию. Пограничники остановили автомобиль для проверки документов. Тогда и выяснилось, что мужчину разыскивают на родине. Сопротивления при задержании иностранец не оказал. Его направили в Себеж, где он будет ждать дальнейшей участи.

В скором времени злоумышленник предстанет перед судом у себя на родине. За совершенное преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

КСТАТИ

Это уже не первый случай, когда разыскиваемые граждане Молдовы, находящиеся в федеральном розыске, пытаются выехать из России. Псковские пограничники уже задерживали мужчину, обвиняемого в пьяной езде (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU