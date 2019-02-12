2019-02-12T12:27:55+03:00
Спорт

Великолучанка Александра Савенкова попала в пятерку лучших на Кубке мира

До призового места лучнице не хватило одного балла
Виталий Суриков
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Александра Савенкова до последнего боролась за медаль на этапе кубка мира, но все-таки уступила американке.Александра Савенкова до последнего боролась за медаль на этапе кубка мира, но все-таки уступила американке.Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Великолучанка Александра Савенкова попала в пятерку сильнейших лучниц этапа кубка мира. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе центра спортивной подготовки Псковской области, соревнования проходили в Лас-Вегасе с 8 по 11 февраля.

На соревнованиях «Vegas shoot – 2019» спортсменка из Великих Лук заняла 4 место с результатом 119 баллов. Лишь одного балла в итоге не хватила Александре, чтобы подняться на третью ступень пьедестала, которую заняла американка Алексис Руиз. Второе место с результатом 128 очков заняла кореянка Со Чевон. Праздновала победу на этапе кубка мира Сара Лопез, представительница Колумбии.

Кроме великолучанки Александры Савенковой Россию на этапе кубка мира представляли две спортсменки. Они заняли 17 и 23 место.

КСТАТИ

Перед выездом в Лас-Вегас Александра Савенкова на всероссийских соревнованиях завоевала две золотые награды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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