2019-02-12T13:28:19+03:00
Происшествия

Псковские полицейские раскрыли кражи телефона, медного кабеля и бензопилы

Подозреваемые уже задержаны правоохранительными органами
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
За кражи злоумышленники теперь ответят перед законом.За кражи злоумышленники теперь ответят перед законом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Псковские полицейские раскрыли три кражи. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемые в совершении преступлений задержаны.

Один случай произошел в Великих Луках. В клубе на улице Некрасова 20 января 29-летняя жительница Куньинского района украла телефон у одной из посетительниц. Полицейские проводят проверку по данному факту, а смартфон у злоумышленницы изъяли.

Еще одна кража случилась в деревне Каменистик. Только пока что неизвестно, когда это произошло. Приблизительно с сентября 2018 года по февраль 2019 года. Из жилого дома 18-летний злоумышленник вынес бензопилу и DVD-проигрыватель. Против молодого человека завели уголовное дело.

Третья кража произошла в Неелово 7 февраля. Ранее судимый 38-летний пскович украл 60 метров медного кабеля. Полицейские проводят проверку, выясняют все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста