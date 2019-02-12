Псковские полицейские раскрыли кражи телефона, медного кабеля и бензопилы

12 Февр. 13:28 2019-02-12T13:28:19+03:00

За кражи злоумышленники теперь ответят перед законом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Псковские полицейские раскрыли три кражи. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемые в совершении преступлений задержаны.

Один случай произошел в Великих Луках. В клубе на улице Некрасова 20 января 29-летняя жительница Куньинского района украла телефон у одной из посетительниц. Полицейские проводят проверку по данному факту, а смартфон у злоумышленницы изъяли.

Еще одна кража случилась в деревне Каменистик. Только пока что неизвестно, когда это произошло. Приблизительно с сентября 2018 года по февраль 2019 года. Из жилого дома 18-летний злоумышленник вынес бензопилу и DVD-проигрыватель. Против молодого человека завели уголовное дело.

Третья кража произошла в Неелово 7 февраля. Ранее судимый 38-летний пскович украл 60 метров медного кабеля. Полицейские проводят проверку, выясняют все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU