Псковские полицейские раскрыли кражи телефона, медного кабеля и бензопилы
Псковские полицейские раскрыли три кражи. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемые в совершении преступлений задержаны.
Один случай произошел в Великих Луках. В клубе на улице Некрасова 20 января 29-летняя жительница Куньинского района украла телефон у одной из посетительниц. Полицейские проводят проверку по данному факту, а смартфон у злоумышленницы изъяли.
Еще одна кража случилась в деревне Каменистик. Только пока что неизвестно, когда это произошло. Приблизительно с сентября 2018 года по февраль 2019 года. Из жилого дома 18-летний злоумышленник вынес бензопилу и DVD-проигрыватель. Против молодого человека завели уголовное дело.
Третья кража произошла в Неелово 7 февраля. Ранее судимый 38-летний пскович украл 60 метров медного кабеля. Полицейские проводят проверку, выясняют все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU