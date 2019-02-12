2019-02-12T13:47:36+03:00
Происшествия

В Порхове молодой человек пытался незаметно вынести из магазина 13 упаковок шоколада

Вот только любителя бесплатных сладостей задержали сотрудники Росгвардии
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Росгвардейцы получили сигнал из магазина и были на месте происшествия через несколько минут.Росгвардейцы получили сигнал из магазина и были на месте происшествия через несколько минут.
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В Порхове молодой человек пытался украсть из магазина шоколад. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, все произошло в торговой точке на улице Красноармейской.

Около девяти вечера 11 февраля в магазин зашел 18-летний парень. Почему он решился на кражу, неизвестно. Возможно ему самому хотелось сладкого, а может он хотел удивить свою возлюбленную. Он подошел к прилавку с шоколадом и рассовывать плитки так, чтобы пронести их мимо продавцов. Вот только он делал это не так незаметно, как ему казалось. Кражу вовремя заметили сотрудники торговой точки и сразу же вызвали вневедомственную охрану. Росгвардейцы были на месте происшествия уже через несколько минут.

Злоумышленника задержали и отвезли в отделение полиции. За свое деяние парню грозит административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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