2019-02-12T15:36:26+03:00
Общество

В Пскове подрядчикам 40 раз выдавали предписание на устранение недостатков по уборке снега

Также контрольные органы составили 10 протоколов о ненадлежащей уборке улиц муниципалитета
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Подрядчиков будут наказывать за ненадлежащую уборку снега.Подрядчиков будут наказывать за ненадлежащую уборку снега.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове подрядчики получили 40 предписаний на устранение недостатков по уборке снега. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, такую цифру озвучили представители контрольного управления.

Кроме предписаний контролирующие органы составили 10 протоколов. В них зафиксированы случаи недобросовестной уборки улиц Пскова. Работа над контролем за уборкой продолжится.

Как заметили во время 20-ой сессии гордумы, необходимо не только усиливать работу по устранению недостатков со стороны подрядчиков, но и оперативнее реагировать на жалобы псковичей. Сейчас, например, много негодования вызывает состояние тротуаров.

КСТАТИ

Из-за плохой уборки снега с улиц Пскова во время потепления на некоторых улицах города появились огромные лужи (побробности). Критике подверглась и работа подрядчиков во время обильных снегопадов в Пскове (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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