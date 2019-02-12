«Комсомолка» в преддверии Дня защитника Отечества проведет дегустацию пельменей
В преддверии Дня защитника Отечества «Комсомольская правда - Псков» проводит, ставшую уже традиционной, дегустацию пельменей. Пройдет она 22 февраля на втором этаже торгового комплекса «Империал» с 16.00 до 18.00.
Но не только мужчин, но и всех организаторы ждут на площадке у фудкорта. Все желающие смогут отведать пельменей. Количество подходов за добавкой не ограничено. Только если все пельмени закончатся.
На площадке у фудкотра будет возможность проявить себя и самым сильным, и самым ловким. Конкурсы будут на любой вкус, как и соусы к пельменям. А за них, разумеется, и призы получить можно подстать предстоящему празднику. Да и без конкурсов весело будет, ведь будут выступать артисты и играть музыка.
КСТАТИ
Это уже не первый раз, когда «Комсомолка» проводит пельменный фестиваль. В марте 2018 года «Комсомольская правда - Псков» вместе с друзьями накормили псковичей (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU