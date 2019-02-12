«Комсомолка» в преддверии Дня защитника Отечества проведет дегустацию пельменей

12 Февр. 16:15 2019-02-12T16:15:39+03:00

Воистину мужской продукт под разными соусами можно будет попробовать в ТЦ «Империал»

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В преддверии Дня защитника Отечества «Комсомольская правда - Псков» проводит, ставшую уже традиционной, дегустацию пельменей. Пройдет она 22 февраля на втором этаже торгового комплекса «Империал» с 16.00 до 18.00.

Но не только мужчин, но и всех организаторы ждут на площадке у фудкорта. Все желающие смогут отведать пельменей. Количество подходов за добавкой не ограничено. Только если все пельмени закончатся.

На площадке у фудкотра будет возможность проявить себя и самым сильным, и самым ловким. Конкурсы будут на любой вкус, как и соусы к пельменям. А за них, разумеется, и призы получить можно подстать предстоящему празднику. Да и без конкурсов весело будет, ведь будут выступать артисты и играть музыка.

КСТАТИ

Это уже не первый раз, когда «Комсомолка» проводит пельменный фестиваль. В марте 2018 года «Комсомольская правда - Псков» вместе с друзьями накормили псковичей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU