Два грузовика с яблоками остановили псковские пограничники в лесах
В Невельском районе Псковской области российскими пограничниками задержаны два грузовичка. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, автомашины обратили на себя внимание тем, что двигались от границы с Белоруссией, но в обход официальных пунктов пропуска, выбирая исключительно проселочные и лесные дороги.
При досмотре оказалось, что в кузовах находятся яблоки, только никаких сопроводительных документов на них нет - ни данных о производителе и поставщике, ни фитосанитарных сертификатов.
- По предварительной оценке общая стоимость выявленного груза составила около 650 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.
Один из водителей признался, что хотел подзаработать и планировал сбыть яблоки в одном из регионов России.
Вся партия фруктов изъята и передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU