Два грузовика с яблоками остановили псковские пограничники в лесах

12 Февр. 17:52 2019-02-12T17:52:37+03:00

Два грузовика с яблоками остановили российские пограничники в Псковской области - у водителей не нашлось никаких документов на груз. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Откуда товар и где на него документы водители так и не смогли рассказать

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В Невельском районе Псковской области российскими пограничниками задержаны два грузовичка. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, автомашины обратили на себя внимание тем, что двигались от границы с Белоруссией, но в обход официальных пунктов пропуска, выбирая исключительно проселочные и лесные дороги.

При досмотре оказалось, что в кузовах находятся яблоки, только никаких сопроводительных документов на них нет - ни данных о производителе и поставщике, ни фитосанитарных сертификатов.

- По предварительной оценке общая стоимость выявленного груза составила около 650 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Один из водителей признался, что хотел подзаработать и планировал сбыть яблоки в одном из регионов России.

Вся партия фруктов изъята и передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU