2019-02-13T09:54:02+03:00
Общество

Псковские пограничники задержали иностранца, самостоятельно уничтожившего свой паспорт

Нарушитель без документов пытался въехать в Россию
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Выходец одной из стран Африки не первый, кто захотел после чемпионата мира перебраться жить в Европу.Выходец одной из стран Африки не первый, кто захотел после чемпионата мира перебраться жить в Европу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Себежском районе пограничники задержали иностранца, пытавшегося въехать на территорию России без документов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления МЧС России по Псковской области, мужчина уничтожил свой паспорт, но так и не смог сказать зачем.

История началась еще летом 2018 года. Гражданин одной из стран Африки приехал в Россию посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Но было у него и другое желание — перебраться жить в Европу. Мундиаль закончился, а иностранец не торопился покидать страну. За это его осудили в одном из московских судов. За нарушение режима пребывания в России его оштрафовали и обязали выехать из страны. С этим постановлением суда и своим паспортом он отправился в Латвию через Псковскую область.

Иностранец проехал через пункт пропуска «Бурачки», а через некоторое время вернулся на него обратно. Но уже без документов. Пограничники задержали нарушителя. Себежский районный суд обязал его выплатить штраф, а также чуть позже его депортируют на родину. Пока что иностранец ждет своей участи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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