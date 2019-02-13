В Острове пожар с хозяйственных построек перекинулся на жилой дом

13 Февр. 10:52 2019-02-13T10:52:05+03:00

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В Острове на улице Фестивальной сгорели четыре хозяйственные постройки. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, огонь к прибытию пожарных успел перекинуться на веранду соседнего дома.

- Вызов поступил 21 февраля в 6.26, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали три пожарные машины и девять спасателей.

После того, как пожарные справились с огнем, на месте начали работать эксперты. Предстояло выяснить из-за чего начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало занесение постороннего источника огня. Было ли это сделано намеренно, пока что неизвестно.

КСТАТИ

В этот же день в деревне Завережье Невельского района у двухквартирного дома полностью сгорела кровля. Спасатели не дали распространиться огню по всему зданию. Причиной пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание электропроводки на вводе в здание.

ИСТОЧНИК KP.RU