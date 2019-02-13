В Агентстве инвестиционного развития Псковской области сменился руководитель
В Агентстве инвестиционного развития сменилось руководство. Юрий Подобед покинул пост генерального директора 13 февраля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, прежний руководитель написал заявление по собственному желанию «в связи с переходом на новое место работы».
И в этот же день назвали имя его преемника. Им стал Игорь Девятко, который до недавнего времени руководил Агентством стратегических разработок Архангельской области.
В биографии Игоря Девятко есть также руководящие посты в Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АНО «АСИ»), Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга и ряде петербургских компаний, сообщили в ведомстве.
СПРАВКА «КП»
Юрий Подобед возглавлял Агентство инвестиционного развития с октября 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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