2019-02-13T15:09:23+03:00
Политика

В Агентстве инвестиционного развития Псковской области сменился руководитель

Юрий Подобед покинул пост генерального директора по собственному желанию
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Игорь Девятко возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области.Игорь Девятко возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Агентстве инвестиционного развития сменилось руководство. Юрий Подобед покинул пост генерального директора 13 февраля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, прежний руководитель написал заявление по собственному желанию «в связи с переходом на новое место работы».

И в этот же день назвали имя его преемника. Им стал Игорь Девятко, который до недавнего времени руководил Агентством стратегических разработок Архангельской области.

В биографии Игоря Девятко есть также руководящие посты в Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АНО «АСИ»), Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга и ряде петербургских компаний, сообщили в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Юрий Подобед возглавлял Агентство инвестиционного развития с октября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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