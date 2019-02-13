Около полусотни псковских пенсионеров заявились на соревнования по плаванию

13 Февр. 15:32 2019-02-13T15:32:58+03:00

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Состязания в бассейне пройдут в Порхове 15 февраля. Они получили название «Игровая терапия». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в региональном отделении «Союза пенсионеров России», участвовать в них решились 52 пожилых человека. Самая старшая спортсменка – Людмила Боженова, ей 78 лет, проживает она в Порхове, так что далеко ехать за победой не придется. В списке участников заявлены также пенсионеры из Пскова и Псковского района, Дедовичского, Дновского и Порховского районов.

В программе спортивных игр их ждет эстафета и индивидуальные заплывы на дистанцию в 25 метров.

В «Союзе пенсионеров России» отметили, что данное мероприятие организовано в рамках проекта «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию «80+»». Реализуется он на средства президентского гранта. А задача проекта – пропагандировать здоровый образ жизни среди людей пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU