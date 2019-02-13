2019-02-13T16:00:25+03:00
Общество

В Дедовичах пенсионерка лишилась 49 тысяч рублей, попавшись на удочку мошенников

Злоумышленники использовали уловку с внуком, попавшим в аварию
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Пенсионерка знала о разных способах мошенничества, но все равно лишилась денег.Пенсионерка знала о разных способах мошенничества, но все равно лишилась денег.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Дедовичах телефонные мошенники обманули пенсионерку на 49 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские возбудили уголовное дело и будут разыскивать злоумышленников.

Как стало известно следователям, все произошло 12 февраля. На телефон 78-летней жительницы поселка Дедовичи позвонил неизвестный. Он сказал, что внук женщины попал в аварию и у него большие неприятности. Чтобы он не попал в тюрьму нужна большая сумма денег. Женщина согласилась, за ней приехала машина. Местный таксист отвез пенсионерку в банк, где помог перевести деньги злоумышленникам. За свою «помощь» мужчина взял тысячу рублей.

Пенсионерка сразу после этого позвонила внуку и спросила как дела. Тогда то она и узнала, что попалась на удочку мошенников.

КСТАТИ

В это время жителям поселка Дедовичи поступило больше десяти звонков от мошенников. Номера мошенников зарегистрированы в Новосибирской области.

КОНКРЕТНО

Полицейские рассказали «Комсомолке» о самых частых случаях мошенничества (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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