В Дедовичах пенсионерка лишилась 49 тысяч рублей, попавшись на удочку мошенников

13 Февр. 16:00 2019-02-13T16:00:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дедовичах телефонные мошенники обманули пенсионерку на 49 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские возбудили уголовное дело и будут разыскивать злоумышленников.

Как стало известно следователям, все произошло 12 февраля. На телефон 78-летней жительницы поселка Дедовичи позвонил неизвестный. Он сказал, что внук женщины попал в аварию и у него большие неприятности. Чтобы он не попал в тюрьму нужна большая сумма денег. Женщина согласилась, за ней приехала машина. Местный таксист отвез пенсионерку в банк, где помог перевести деньги злоумышленникам. За свою «помощь» мужчина взял тысячу рублей.

Пенсионерка сразу после этого позвонила внуку и спросила как дела. Тогда то она и узнала, что попалась на удочку мошенников.

КСТАТИ

В это время жителям поселка Дедовичи поступило больше десяти звонков от мошенников. Номера мошенников зарегистрированы в Новосибирской области.

КОНКРЕТНО

Полицейские рассказали «Комсомолке» о самых частых случаях мошенничества (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU