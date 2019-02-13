2019-02-13T17:32:48+03:00
Звезды

В начале марта в Пскове пройдет ежесезонная ярмарка «ART-ель»

По традиции мастера расположатся на втором и первом этаже спортивно-развлекательного комплекса «Простория»
Виталий Суриков
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«ART-ель» соберет десятки мастеров, которые представят посетителям свою продукцию.«ART-ель» соберет десятки мастеров, которые представят посетителям свою продукцию.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове в начале марта пройдет ежесезонная ярмарка «ART-ель». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, здесь можно будет подобрать подарок к предстоящему празднику 8 Марта.

Мужчинам, равно как и женщинам приходиться проявлять недюжинную смекалку и изобретательность, чтобы угодить своим любимым: будь то супруга, мама, свекровь, подруга или просто коллега по работе. На ярмарке можно будет найти подарок, способный доставить истинное удовольствие обладателю и сделает его чуточку счастливее.

На мероприятии будут представлено неимоверное количество самых удивительных и оригинальных изделий на любой вкус и кошелек. На протяжении двух дней здесь можно будет купить игрушки, изделия из древесины и кожимногое другое. Десятки креативных творцов со всей Псковской области покажут свою искусную продукцию, а вам останется лишь выбрать.

КОНКРЕТНО

Ярмарка пройдет 2 и 3 марта на втором и первом этаже спортивно-развлекательного комплекса «Простория», расположенного по адресу: Иркутский переулок, дом 2. Оба дня она будет работать с 12.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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