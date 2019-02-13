День книгодарения в Пскове отметят акцией «Дарите книги с любовью»

13 Февр. 18:08 2019-02-13T18:08:30+03:00

Если у вас есть желание проредить свои книжные полки, то книги можно отдать в библиотеку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожертвовать книгу для библиотеки может совершенно каждый

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В Пскове пройдет акция «Дарите книги с любовью». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в Псковской областной универсальной научной библиотеке, такое мероприятие приурочено ко Дню книгодарения, который празднуется 14 февраля.

В псковской библиотеке заметили, что такая акция вдохновляет людей. Любой желающий может присоединиться к большой акции, которая проходит в разных странах. В России такое мероприятие проходит уже третий раз.

В 2018 году совместными усилиями по всей стране было собрано 40 тысяч книг. Они все пополнили книжные фонды разных библиотек в 20 регионах страны. Сейчас книги собираются еще для 55 библиотек, располагающихся в 28 субъектах России.

КОНКРЕТНО

Акция продлится до 17 февраля. Книги можно приносить в библиотеку по адресу: улица Набат, дом 5. Узнать всю интересующую информацию можно по телефону: 8 (8112) 72-74-69.

ИСТОЧНИК KP.RU