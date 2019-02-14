2019-02-14T09:53:59+03:00
Общество

Псковские пограничники задержали прокрадывающиеся объездными дорогами грузовики с польскими яблоками

Общая стоимость фруктов составила 800 тысяч рублей
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Польские яблоки, скорее всего, ждет незавидная судьба.Польские яблоки, скорее всего, ждет незавидная судьба.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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Псковские пограничники задержали 10 тонн санкционных яблок. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, фрукты перевозились на двух грузовиках.

Первое задержание произошло недалеко от поселка Рудня Невельского района. Водитель, 39-летний россиянин, специально ехал не по центральным дорогам, а по проселку, чтобы не привлекать к себе внимание. Но пограничники все равно остановили автомобиль для досмотра. В кузове было загружено пять тонн яблок.

Через некоторое время пограничники уже вместе с полицией задержали еще один грузовик. Это произошло у деревни Мальково Себежского района. В кузове было такое же количество товара, как и в первом случае.

Водители отпираться не стали - яблоки из Польши. Везли они их на продажу. Общая стоимость фруктов - 800 тысяч рублей. Теперь судьбу польских яблок, которые являются санкционным продуктом, решит россельхознадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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