Псковские пограничники задержали прокрадывающиеся объездными дорогами грузовики с польскими яблоками
Псковские пограничники задержали 10 тонн санкционных яблок. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, фрукты перевозились на двух грузовиках.
Первое задержание произошло недалеко от поселка Рудня Невельского района. Водитель, 39-летний россиянин, специально ехал не по центральным дорогам, а по проселку, чтобы не привлекать к себе внимание. Но пограничники все равно остановили автомобиль для досмотра. В кузове было загружено пять тонн яблок.
Через некоторое время пограничники уже вместе с полицией задержали еще один грузовик. Это произошло у деревни Мальково Себежского района. В кузове было такое же количество товара, как и в первом случае.
Водители отпираться не стали - яблоки из Польши. Везли они их на продажу. Общая стоимость фруктов - 800 тысяч рублей. Теперь судьбу польских яблок, которые являются санкционным продуктом, решит россельхознадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU