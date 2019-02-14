Псковская область станет «Умным регионом»

14 Февр. 10:50 2019-02-14T10:50:50+03:00

Соглашение о сотрудничестве в этом проекте глава региона Михаил Ведерников подписал с компанией «Ростелеком»

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Псковская область станет участником пилотного проекта «Умный регион». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, соглашение в рамках Российского инвестиционного форума 2019 года подписал губернатор Михаил Ведерников и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Подобная программа позволяет контролировать разные аспекты жизни в регионе и улучшать жизнь людей. Все начинается с каждого дома, где будут установлены специальные счетчики, домофоны и организовано видеонаблюдение. В городах должны появиться паркоматы, «умные» остановки. Светофоры не останутся в стороне. Они смогут подстраивать свою работу пож изменения в трафике. Технологии также активно будут внедряться в систему здравоохранения, образования и другие.

КСТАТИ

Сейчас Псковская область уже сотрудничает с «Ростелекомом» в сфере улучшения энергоэффективности уличного освещения. Всего в ближайшее время больше десяти тысяч новых фонарей начнут освещать города региона.

ИСТОЧНИК KP.RU