2019-02-14T11:48:36+03:00
Общество

На сайте псковского проекта «Лидер года» зарегистрировалось больше ста участников

Все они могут побороться за стажировку в администрации Псковской области
Виталий Суриков
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Псковский конкурс "Лидер года" продлится до конца марта 2019 года.Псковский конкурс "Лидер года" продлится до конца марта 2019 года.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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На сайте псковского проекта «Лидер года» за неделю зарегистрировалось больше ста человек. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, прием заявок начался с 6 февраля.

- Получив столь быстрый отклик, - заметил организатор проекта и руководитель фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев, - мы можем говорить о том, что у псковской молодежи есть большая заинтересованность и желание участвовать в этом проекте.

Всем участникам, которые зарегистрируются до 22 февраля на официальном сайте проекта, придется пройти еще четыре испытания: тестирование, обучение, защита проектов и определение финалистов. Последним же пунктом станет защита проектов финалистами перед экспертным советом конкурса.

КСТАТИ

Лучшие конкурсанты не только попадут в кадровый управленческий резерв псковской области, но и пройдут стажировку в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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