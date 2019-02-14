За последние сутки в Псковской области три пешехода попали в больницу после наезда автомобиля

14 Февр. 12:21 2019-02-14T12:21:49+03:00

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За последние сутки в Псковской области произошло две аварии с участием пешеходов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, после этого им понадобилась медицинская помощь.

Одна авария произошла 13 февраля в Великих Луках. Примерно в половину восьмого утра у дома 117А по Октябрьскому проспекту 36-летняя женщина со своей пятилетней дочерью начала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по дороге ехал автобус под управлением мужчины 1982 года рождения. По свидетельствам пассажиров автобуса, тормозной путь машины был большой из-за скользкой дороги. В итоге женщину и девочку госпитализировали.

В этот же день в половину девятого вечера авария произошла в Пскове. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, из-за чего и оказался под колесами микроавтобуса под управлением псковича 1994 года рождения. С полученными травмами с места происшествия пострадавшего забрала карета скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU