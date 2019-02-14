2019-02-14T12:21:49+03:00
Происшествия

За последние сутки в Псковской области три пешехода попали в больницу после наезда автомобиля

Среди пострадавших есть и пятилетняя девочка
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
В пскове и Великих Луках 13 февраля после небольших заморозков сложилась сложная дорожная обстановка.В пскове и Великих Луках 13 февраля после небольших заморозков сложилась сложная дорожная обстановка.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

За последние сутки в Псковской области произошло две аварии с участием пешеходов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, после этого им понадобилась медицинская помощь.

Одна авария произошла 13 февраля в Великих Луках. Примерно в половину восьмого утра у дома 117А по Октябрьскому проспекту 36-летняя женщина со своей пятилетней дочерью начала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по дороге ехал автобус под управлением мужчины 1982 года рождения. По свидетельствам пассажиров автобуса, тормозной путь машины был большой из-за скользкой дороги. В итоге женщину и девочку госпитализировали.

В этот же день в половину девятого вечера авария произошла в Пскове. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, из-за чего и оказался под колесами микроавтобуса под управлением псковича 1994 года рождения. С полученными травмами с места происшествия пострадавшего забрала карета скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста