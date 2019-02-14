Мошенники зарабатывают на доверчивых жителях Псковской области через сайты-подделки

14 Февр. 12:22 2019-02-14T12:22:34+03:00

Жителей Псковской области предупреждают - в интернете появились поддельные сайты Пенсионного фонда, авторы которых зарабатывают на доверчивых людях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жителей Псковской области просят проявлять бдительность, чтобы не попасться на удочку мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в региональном отделении Пенсионного фонда России, предприимчивые граждане создают сайты, во многом похожие на сайт их службы. При этом там есть заимствования с официального портала Пенсионного фонда, даже реальные телефоны и адреса.

Отличить их можно по большому количеству рекламы и по онлайн-чату с «пенсионным юристом», который готов помочь консультацией.

- Для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат, - рассказали в ведомстве.

Вот только последующие консультации платные, а никакие обещанные выплаты гражданин так и не получит.

ИСТОЧНИК KP.RU