В Пскове злоумышленник избил мужчину и украл золотые украшения

14 Февр. 13:50 2019-02-14T13:50:18+03:00

Если вину злоумышленника докажут, то ему грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Пскове злоумышленник избил и обокрал мужчину. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступник скрылся вместе со всеми золотыми украшениями пострадавшего.

Инцидент произошел на улице Кузбасской дивизии 5 февраля. Поздно ночью мужчина 1959 года рождения шел по улице. В этот момент на него напал неизвестный. Злоумышленник стал избивать потерпевшего, после чего начал снимать с него украшения. В итоге нападавший скрылся с места преступления с золотой цепочкой, перстнем и обручальным кольцом. Потерпевший сразу обратился в полицию.

Правоохранительные органы сразу принялись за расследование. Быстро удалось вычислить подозреваемого. 32-летний пскович раньше был уже судим, работы у него нет. Против него завели уголовное дело. Злоумышленнику за разбой грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU