Ласточка на маршруте «Псков - Великий Новгород - Петразаводск» совершит первый рейс 22 февраля
Ласточка первый раз отправится по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петразаводск» 22 февраля. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сообщили на Российском инвестиционном форуме 2019 года в Сочи глава региона Михаил Ведерников, глава Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Карелия Артур Парфенчинков и заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов.
Как заметили все собравшиеся, такой маршрут будет отличной альтернативой путешествиям на автобусах и автомобилях. Это поспособствует и развитию школьного туризма. Кроме того, на станции «Чудово» можно пересесть на электропоезд «Сапсан» и отправиться в Санкт-Петербург или Москву.
- Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов, - заметил Михаил Ведерников. - Это транспортный треугольник будущего.
Кроме того глава Псковсккой области поблагодарил представителей «РЖД» за сотрудничество и напомнил, что с 1 марта в из Пскова в Сантк-Петербург будет ходить еще одна «Ласточка».
КСТАТИ
О маршруте между Псковам, Великим Новгородом и Петрозаводском власти Новгородской области сообщили еще 9 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU