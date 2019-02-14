Ласточка на маршруте «Псков - Великий Новгород - Петразаводск» совершит первый рейс 22 февраля

14 Февр. 14:08 2019-02-14T14:17:01+03:00

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Ласточка первый раз отправится по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петразаводск» 22 февраля. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сообщили на Российском инвестиционном форуме 2019 года в Сочи глава региона Михаил Ведерников, глава Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Карелия Артур Парфенчинков и заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов.

Как заметили все собравшиеся, такой маршрут будет отличной альтернативой путешествиям на автобусах и автомобилях. Это поспособствует и развитию школьного туризма. Кроме того, на станции «Чудово» можно пересесть на электропоезд «Сапсан» и отправиться в Санкт-Петербург или Москву.

- Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов, - заметил Михаил Ведерников. - Это транспортный треугольник будущего.

Кроме того глава Псковсккой области поблагодарил представителей «РЖД» за сотрудничество и напомнил, что с 1 марта в из Пскова в Сантк-Петербург будет ходить еще одна «Ласточка».

КСТАТИ

О маршруте между Псковам, Великим Новгородом и Петрозаводском власти Новгородской области сообщили еще 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU