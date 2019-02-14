В Пскове мужчину осудили на 10 лет заключения за попытку передать наркотики в тюрьму

14 Февр. 15:58 2019-02-15T11:53:02+03:00

Следователям так и не удалось выяснить, кто же его об этом попросил

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В Пскове десять лет тюрьмы получил 43-летний мужчина за попытку передать в исправительное учреждение наркотики. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, надзорный орган поддержал государственное обвинение против злоумышленника.

Как стало известно следователям, мужчина купил большое количество наркотиков и спрятал их в корпусе стабилизатора напряжения. Кто попросил его передать запрещенные вещества так и осталось неизвестно. Но правоохранительные органы знали о замысле преступника, поэтому его задержали ровно в тот момент, когда он вышел с наркотиками из подъезда своего дома. Это произошло летом 2017 года.

Достаточно большой срок злоумышленник получил в соответствии с пунктом «г» части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 30 Уголовного кодекса России. Пока что приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU