2019-02-14T17:15:05+03:00
Происшествия

На четыре года может угодить за решетку житель Великих Лук за кражу телефона у партнерши в медленном танце

Несмотря на то, что девушка заметила пропажу сразу же, и даже нашла свой мобильник в кармане куртки партнера по танцу, он его возвращать не стал, а сбежал из бара
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Великих Луках на скамье подсудимых оказался мужчина, вытащивший мобильный телефон у незнакомой девушки во время медленного танца.В Великих Луках на скамье подсудимых оказался мужчина, вытащивший мобильный телефон у незнакомой девушки во время медленного танца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вся эта история разворачивалась в кафе-баре «Семь пятниц» в городе Великие Луки (Псковская область). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, действующими лицами стали 30-летний местный житель и молоденькая девушка. Оба встретились на танцполе. Звучала медленная музыка, парень пригласил девушку потанцевать. В какой-то момент положил свою руку на карман ее джинсов. Дальше все было как в плохих мыльных операх – мужчина вытащил мобильный телефон у доверчивой партнерши по танцу и едва музыка стихла, направился к выходу. Уже через минуту девушка заметила пропажу и бросилась за незнакомцем. Она догнала его на улице. Требовала вернуть телефон, даже стала шарить по карманам его куртки и нашла знакомый мобильник. Но мужчина отказался его возвращать. Просто взял и сбежал.

Девушка вызвала полицию и в тот же день грабителя задержали, а мобильный телефон вернули владелице.

Сейчас великолучанину предъявлено обвинение по ст.161 ч.1 УК РФ, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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