В Невельском районе мужчина зарезал свою сожительницу в День всех влюбленных

15 Февр. 09:12 2019-02-15T09:12:03+03:00

Злоумышленника, зарезавшего свою сожительницу, задержали в тот же день. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Невельском районе мужчина зарезал свою сожительницу. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, женщина скончалась по дороге в больницу.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 февраля в одной из деревень Невельского района. Погибшая, 62-летняя женщина, находилась дома с дочерью и ее знакомым. Злоумышленник, 65-летний мужчина, пытался уснуть, но ему постоянно мешали. Мужчина, по всей видимости, разозлился и направился к погибшей. В результате ссоры он ударил ее ножом в грудь. Все это произошло на глазах дочери погибшей и еще одного гостя. Они вызвали скорую помощь. Но женщина не пережила дороги в медицинское учреждение.

Подозреваемого в убийстве полицейские задержали. Против него завели уголовное дело. Если вину злоумышленника докажут, то мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU