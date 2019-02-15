2019-02-15T11:51:53+03:00
Происшествия

Два человека погибли в Великолукском районе во время пожара в жилом доме

Огонь начал распространяться по помещениям поздно ночью
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Огонь от печи стал распространяться по дому, когда хозяева, предположительно, спали.Огонь от печи стал распространяться по дому, когда хозяева, предположительно, спали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В деревне Кострово Великолукского района сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на месте пожара обнаружили тела двух погибших.

- Сообщение о пожаре поступило 15 февраля в половину второго ночи, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и семь спасателей.

К моменту прибытия пожарных все здание было охвачено огнем. Но специалисты смогли локализовать и потушить пламя. После этого на месте происшествия начали свою работу дознаватели. Предположительной причиной пожара в доме назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Погибшие оказались хозяевами дома: мужчина 1949 года рождения и женщина 1954 года рождения.

КСТАТИ

День всех влюбленных выдался напряженным у пожарных в Пскове. Им пришлось 11 раз выезжать на тушение мусора (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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