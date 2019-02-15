Два человека погибли в Великолукском районе во время пожара в жилом доме

15 Февр. 10:28 2019-02-15T11:51:53+03:00

Огонь от печи стал распространяться по дому, когда хозяева, предположительно, спали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В деревне Кострово Великолукского района сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на месте пожара обнаружили тела двух погибших.

- Сообщение о пожаре поступило 15 февраля в половину второго ночи, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и семь спасателей.

К моменту прибытия пожарных все здание было охвачено огнем. Но специалисты смогли локализовать и потушить пламя. После этого на месте происшествия начали свою работу дознаватели. Предположительной причиной пожара в доме назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Погибшие оказались хозяевами дома: мужчина 1949 года рождения и женщина 1954 года рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU