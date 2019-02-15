Братья Шабановы из Пскова завоевали награды на Чемпионате России по легкой атлетике

15 Февр. 10:37 2019-02-15T10:37:53+03:00

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Известные псковские спортсмены, да что там говорить, звезды легкой атлетики России, ожидаемо поднялись на пьедестал национального Чемпионата по легкой атлетике в помещении. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в государственном комитете по физической культуре и спорту Псковской области, состязания проходили в Москве с 13 по 15 февраля, в манеже ЛФК «ЦСКА».

Псковичи взяли золото и серебро в беге на дистанции в 60 метров с препятствиями. Филипп стал третьим с результатом 7,74 секунды, уступив пришедшему вторым сопернику только 0,03 секунды. А вот Константин взял золото на этой дистанции, его время – 7,62 секунды.

- Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России, - с гордостью добавили в спорткомитете.

Тренирует ребят их отец – Георгий Шабанов, сын прославленного псковского спортсмена Константина Шабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU