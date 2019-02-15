Братья Шабановы из Пскова завоевали награды на Чемпионате России по легкой атлетике
Известные псковские спортсмены, да что там говорить, звезды легкой атлетики России, ожидаемо поднялись на пьедестал национального Чемпионата по легкой атлетике в помещении. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в государственном комитете по физической культуре и спорту Псковской области, состязания проходили в Москве с 13 по 15 февраля, в манеже ЛФК «ЦСКА».
Псковичи взяли золото и серебро в беге на дистанции в 60 метров с препятствиями. Филипп стал третьим с результатом 7,74 секунды, уступив пришедшему вторым сопернику только 0,03 секунды. А вот Константин взял золото на этой дистанции, его время – 7,62 секунды.
- Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России, - с гордостью добавили в спорткомитете.
Тренирует ребят их отец – Георгий Шабанов, сын прославленного псковского спортсмена Константина Шабанова.
ИСТОЧНИК KP.RU