Больше 500 человек привлек за год псковский пункт отбора граждан на военную службу по контракту
Больше 500 человек направлены в воинские подразделения пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков» таковы данные за 2018 год, цифры озвучил на встрече с журналистами начальник пункта отбора Валерий Бартенев.
Среди отобранных для службы кандидатов не только жители областной столицы и районов Псковской области, но и жители соседних регионов.
- Причина их обращения - желание служить в 76-й дивизии, дислоцированной в Пскове, - пояснил Валерий Бартенев.
Отбор проходит строгий: здоровье, физическая подготовка, моральные качества.
- Не должно быть судимостей, соискатель не может привлекаться даже по административным статьям, - уточнил офицер пункта отбора Дмитрий Зайцев.
КСТАТИ
В служебное время контрактникам нельзя пользоваться смартфонами, а теперь этот запрет хотят распространить и на людей, проходящих сборы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU