Больше 500 человек привлек за год псковский пункт отбора граждан на военную службу по контракту

15 Февр. 11:20 2019-02-15T11:48:28+03:00

За 2018 года псковский пункт отбора на контрактную службу направил в части больше 500 человек. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Это не только жители Псковской области, но и жители соседних регионов, мечтающие служить в 76-й дивизии

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Больше 500 человек направлены в воинские подразделения пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков» таковы данные за 2018 год, цифры озвучил на встрече с журналистами начальник пункта отбора Валерий Бартенев.

Среди отобранных для службы кандидатов не только жители областной столицы и районов Псковской области, но и жители соседних регионов.

- Причина их обращения - желание служить в 76-й дивизии, дислоцированной в Пскове, - пояснил Валерий Бартенев.

Отбор проходит строгий: здоровье, физическая подготовка, моральные качества.

- Не должно быть судимостей, соискатель не может привлекаться даже по административным статьям, - уточнил офицер пункта отбора Дмитрий Зайцев.

КСТАТИ

В служебное время контрактникам нельзя пользоваться смартфонами, а теперь этот запрет хотят распространить и на людей, проходящих сборы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU