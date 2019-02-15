Жители Пскова для военной службы по контракту чаще выбирают должности водителя и наводчика-оператора

15 Февр. 11:25 2019-02-15T11:25:16+03:00

Для многих контрактников основным стимулом к службе стала давняя мечта оказаться в рядах вооруженных сил. Фото: Ирина ПОТАПОВА

Есть среди соискателей и девушки, но они предпочитают специальности военный медик, музыкант, телеграфист

Изменить размер текста: A A

Жители Псковской области, обратившиеся в пункт отбора граждан на военную службу по контракту, чаще выбирают специальности водителя, наводчика-оператора, механика. Как отметил начальник пункта отбора Валерий Бартенев, это как раз те специальности, которые сегодня наиболее востребованы в армии, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

В 2018 году пунктом отбора были привлечены на службу по контракту и 30 девушек.

- Но они предпочитают специальности военный медик, музыкант и телеграфист, - уточнил Валерий Бартенев.

Причиной для службы многие называют, как это не странно, не возможность получения стабильной и высокой оплаты, а исполнение давней мечты - служить. Как правило, на службу по контракту идут те, в чьих семьях уже есть военные, у кого друзья служили или служат.

КСТАТИ

Со службы по контракту мужчины могут уволиться в 50 лет, женщины - в 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU