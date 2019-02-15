2019-02-15T11:55:23+03:00
Политика

Железнодорожный состав с захваченными у боевиков Сирии трофеями пройдет по городам России

В Пскове он будет 6 мая, в Великих Луках — 7 мая
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Передвижная выставка уже начала свое движение по городам России.Передвижная выставка уже начала свое движение по городам России.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

Двадцать тысяч километров по железной дороге пройдет состав из 10 вагонов, который 23 февраля уйдет с Казанского вокзала Москвы в рамках акции «Сирийский перелом». Как рассказал «Комсомольской правде — Псков» начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Валерий Бартенев, Состав проследует по российским городам — от Владивостока до Пскова, Архангельска, Петрозаводска и Мурманска.

В вагонах и на платформах разместят более 500 экспонатов.

- Это землеройные машины, которые рыли подземные тоннели, техника, которая поставлялась зарубежными странами боевикам, оружие, средства связи, - сообщил офицер пункта отбора Дмитрий Зайцев. - Плюс экскурсоводами выступят военнослужащие, которые принимали участие в самих мероприятиях в Сирии.

В Псков состав прибудет 6 мая, увидеть его можно будет с 13 до 15 часов. В Великие Луки - 7 мая, программа для зрителей пройдет с 9.30 до 11.30.

- Будут развернут тематические выставки, будет работать мобильный пункт отбора, на сцене-платформе планируется выступление Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, будут организованы торговые точки, - анонсировал Валерий Бартенев.

8 мая поезд прибудет в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста