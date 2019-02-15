Железнодорожный состав с захваченными у боевиков Сирии трофеями пройдет по городам России

15 Февр. 11:55 2019-02-15T11:55:23+03:00

Передвижная выставка уже начала свое движение по городам России. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Пскове он будет 6 мая, в Великих Луках — 7 мая

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Двадцать тысяч километров по железной дороге пройдет состав из 10 вагонов, который 23 февраля уйдет с Казанского вокзала Москвы в рамках акции «Сирийский перелом». Как рассказал «Комсомольской правде — Псков» начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Валерий Бартенев, Состав проследует по российским городам — от Владивостока до Пскова, Архангельска, Петрозаводска и Мурманска.

В вагонах и на платформах разместят более 500 экспонатов.

- Это землеройные машины, которые рыли подземные тоннели, техника, которая поставлялась зарубежными странами боевикам, оружие, средства связи, - сообщил офицер пункта отбора Дмитрий Зайцев. - Плюс экскурсоводами выступят военнослужащие, которые принимали участие в самих мероприятиях в Сирии.

В Псков состав прибудет 6 мая, увидеть его можно будет с 13 до 15 часов. В Великие Луки - 7 мая, программа для зрителей пройдет с 9.30 до 11.30.

- Будут развернут тематические выставки, будет работать мобильный пункт отбора, на сцене-платформе планируется выступление Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, будут организованы торговые точки, - анонсировал Валерий Бартенев.

8 мая поезд прибудет в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU