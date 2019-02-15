2019-02-15T12:11:50+03:00
Происшествия

В Пскове будут судить инспектора ДПС за оформление подставной аварии

Сотрудник уже уволен из городского ГИБДД
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове на скамье подсудимых оказался инспектор ГИБДД - он помогал получить страховку после подставного ДТП.В Пскове на скамье подсудимых оказался инспектор ГИБДД - он помогал получить страховку после подставного ДТП.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове на скамье подсудимых оказался бывший инспектор городского ДПС ОГИБДД УМВД России. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, мужчину обвиняют в составлении протокола о подставной аварии на дороге.

Происходило все в марте 2017 года. инспектор, как говорят в таком случае, «вошел в положение водителя» и составил протокол о дорожно-транспортном происшествии, в которое якобы попали ВАЗ-2018 и БМВ-320. Но задача была проста – водитель иномарки хотел получить компенсацию за несуществующий страховой случай.

Представитель правоохранительного органа документ составил. Но махинация вскрылась.

- Инспектор обвиняется по двум составам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 и ч.2 ст.292 УК РФ, - отметили в прокуратуре.

Одна из них – это злоупотребление полномочиями, вторая – служебный подлог. По каждой из статей уволенный из ГИБДД мужчина может быть лишен свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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