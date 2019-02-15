2019-02-15T12:24:24+03:00
Происшествия

Жителю Пскова дали два года условно за ночной угон машины у знакомого

Мужчине понадобилось доехать с окраины в центр, а своего транспорта у него не было
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове осудили мужчину, угнавшего машину у приятеля.В Пскове осудили мужчину, угнавшего машину у приятеля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Два года условно дали жителю Пскова за угон автомобиля. Примечательно в этой истории то, что угонял он машину своего приятеля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, произошло все в сентябре прошлого года. Мужчина среди ночи решил добраться с улицы Новгородской на улицу Металлистов. Своей машины у него нет. Зато во дворе оказалась машинка приятеля. Будить его ради ночной поездки «добрый человек» не решился, отверткой вскрыл автомашину, завел без ключа как это делают в кинофильмах, и уехал.

Едва хозяин автомашины проснулся, пришел в ужас. Он то не знал, кто забрал машину, где ее искать. Обратился в полицию.

Виновник ранее не был судим, коллеги по работе и соседи ничего плохого о нем сказать не смогли. Да и сам он повинился перед приятелем. А потому суд вынес решение: два года условно с испытательным сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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