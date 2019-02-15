В Псковской области после телеобращения к властям восстановили сгоревшую кровлю многоквартирного дома

15 Февр. 13:43 2019-02-15T14:12:57+03:00

В декабре жители поселка Славковичи Порховского района рассказали о своей беде псковскому губернатору во время прямого эфира на канале «Россия 24»

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В поселке Славковичи завершился ремонт крыши многоквартирного дома на улице Шелгунова. В нем всего два этажа. Но в октябре прошлого года из-за пожара жильцы остались в буквальном смысле без крыши над головой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе губернатора, капитальный ремонт кровли дома был заявлен региональной программой на 2021 год.

О своей беде жильцы дома рассказали главе региона Михаилу Ведерникову вовремя прямого эфира на канале «Россия 24» в начале декабря. Уже на следующий день на месте побывала комиссия. По поручению губернатора сроки ремонта сместили на 2019 год. Из Фонда капитального ремонта Псковской области на это выделили почти 2,5 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «РУС».

К этому моменту ремонтные работы завершены. Идет просушка стен, рабочие вывозят строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU