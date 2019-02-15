2019-02-15T14:12:13+03:00
Происшествия

Псковский таксист снял деньги пассажира через забытый в машине телефон

Мужчина задержан, суд уже вынес свое решение
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Псковский таксист получил условный срок за снятие денег с банковского счета своего пассажира.Псковский таксист получил условный срок за снятие денег с банковского счета своего пассажира.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Пскова получил два года условно за кражу чужих денег. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, 24-летний мужчина, работающий таксистом, решил обогатиться за счет своего забывчивого пассажира.

Дело было в сентябре прошлого года. Таксист подвез человека, который забыл в салоне мобильный телефон. Водитель стал изучать его, но не для того, чтобы вернуть владельцу. Мужчину заинтересовала подключенная к телефону услуга «Мобильный банк», которая позволяет совершать операции с банковским счетом владельца. Этим обстоятельством и воспользовался таксист. Он снял со счета пассажира более 16 тысяч рублей. Перевел, правда, не себя, а на счет друга.

Но виновного в исчезновении чужих денег вскоре установили. Мужчина вину свою признал.

Суд вынес решение: признать виновным в совершении кражи, приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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