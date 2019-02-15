Духовой оркестр Псковского детского дома даст концерт

15 Февр. 14:29 2019-02-15T14:29:24+03:00

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В Пскове даст концерт один из самых примечательных музыкальных коллективов – Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон». Программа мероприятия носит название – «Нам 15 лет». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в программу включены самые разные произведения – от военных песен до джазовых композиций и песен поп-групп.

- За эти годы в «Геликоне» занимались порядка 100 детей, не считая тех, кто задерживался ненадолго. Дети приходили, уходили, кого усыновляли, кому из родителей права вернули. Из этой сотни, кто прозанимался от трех лет и более лет, около полутора десятка окончили музыкальную школу №1, где я до сих пор преподаю, 11 человек поступили в музыкальное училище. Шестеро сейчас служат по контакту в псковских военных оркестрах, - рассказал художественный руководитель коллектива Александр Роор

Концерт состоится 13 марта в БКЗ Псковской областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU