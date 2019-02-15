2019-02-15T14:46:08+03:00
Происшествия

Трех лошадей и одну корову отправили из Псковской области в Белоруссию из-за отсутствия ветеринарных документов

В кузове грузовика их везли в Россию
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Трех лошадей и корову пытались ввезти в Россию без ветеринарных документов. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.Трех лошадей и корову пытались ввезти в Россию без ветеринарных документов. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
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Грузовой автомобиль с животными на борту был остановлен на российско-белорусской границе сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, произошло все в деревне Лобок. В тесном кузове гражданин Белоруссии провозил трех лошадей и одну корову. Ни на одно из животных не было никаких ветеринарных документов, сведений о прививках, состоянии здоровья. Не нашли эксперты и средств идентификации – чипов или бирок. Все это нарушения транспортировки животных через госграницу.

К тому же, уточнили в управлении, животных перевозили в чудовищных условиях – кузов очень тесный, лошадей и корову не привязывали, на кочках их бросало из стороны в сторону и они могли пораниться. Помимо этого в кузове не было питьевой воды и корма.

Эксперты составили акт о возвращении перевозимых животных в республику Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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