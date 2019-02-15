Псковские пограничники задержали находящегося в международном розыске мужчину

15 Февр. 15:37 2019-02-15T15:37:27+03:00

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В Псковской области сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону задержан иностранных гражданин, который находится в международном розыске. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, гражданин Молдовы пытался въехать в Россию через международный пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе.

- В ходе осуществления проверки его документов выяснилось, что 30-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы Молдавии, - сообщили в Погрануправлении.

Оказалось, что однажды этот человек сел за руль пьяным и по его вине произошла автомобильная авария, были пострадавшие. Результатом стало возбуждение уголовного дело, водителю грозит срок от 4 до 8 лет лишения свободы. Однако виновный скрылся.

- Иностранец в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции города Себеж для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU