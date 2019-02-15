2019-02-15T16:49:44+03:00
Происшествия

Отсидел за топор и опять за него взялся: В Псковской области мужчина отправился в колонию за нападение на человека

А ведь главному герою этой истории уже семьдесят лет
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Житель одного из районов Псковской области проведет шесть лет в колонии за нападение с топором на человека.Житель одного из районов Псковской области проведет шесть лет в колонии за нападение с топором на человека.Фото: Тимур ХАНОВ
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Опочецкий районный суд приговорил семидесятилетнего мужчину к шести годам лишения свободы, и проведет он их в колонии особого режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пустошкинского района, местный житель покушался на жизнь человека. А оружием покушения стал топор.

Происходило все в мае прошлого года. Во дворе дома по улице Революции заспорили мужчины. Один другому стал грозить, мол, убью и все. И схватился за топор. И ведь замахнулся, да и рубанул по голове. Жертву спасло то, что он выставил правую руку, лезвия рассекло руку и скользнуло по виску. Но нападавший при виде крови не успокоился. Снова замахнулся. На этот раз потерпевший бросился на старика, и они повалились на землю, но удар все равно он получил, на этот раз по ноге. На крики выскочила женщина окровавленного мужчины, стала разнимать дерущихся.

Позднее выяснилось, что ранее нападавший уже отбывал срок за убийство, и совершено оно было с использованием топора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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